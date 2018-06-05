РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Строительство новой школы в микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи планируют завершить в июле, в здании уже началась чистовая отделка, сообщил во вторник во время выездного совещания глава Балашихи Сергей Юров.

Во время выездного совещания в микрорайоне 1 Мая Юров ознакомился с ходом строительства школы и пообщался с руководством компании «ПИК», которая выполняет работы.

«Строительство школы на 550 мест в микрорайоне 1 Мая выполняет группа компании «ПИК» в рамках инвестиционного контракта. Школу очень ждут жители микрорайона, потому что на сегодняшний день здесь нет общеобразовательного учреждения. Наша задача - 1 сентября эту школу открыть. Все строительные работы планируется завершить в июле», - сказал Юров.

Он также добавил, что строительство ведется высокими темпами, на площадке работает около 300 человек. Кроме того, идет процесс подбора персонала в новую школу.

«Микрорайон молодой, детей очень много, поэтому мы ставим перед собой задачу на базе школы организовать не только образовательную деятельность, но и дополнительные занятия», - отметил Юров.

По словам директора по строительству группы компаний «ПИК» Александра Прутникова, работы выполнены на 75%.

«Строительство в графике. Тепло, вода и электричество в здание уже заведены. Почти завершена черновая отделка, уже начинаем чистовую. Кроме того, осталось провести благоустройство, озеленение, установку малых архитектурных форм, закончить беговую дорожку, футбольное поле и баскетбольную площадку», - уточнил Прутников.

Площадь трехэтажной школы составит 8 тысяч квадратных метров. Помимо учебных кабинетов, в здании будет актовый зал, два спортивных зала, пищеблок и столовая. Все необходимое оборудование уже закуплено.