РИАМО - 5 июн. На одной из улиц столичного района Марфино обустроили 33 парковочных места по просьбам местных жителей, сообщается на Едином транспортном портале Москвы.

В Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) поступали обращения жителей домов по улице Кашенкин луг, которым было негде оставлять свои автомобили.

«Специалисты ЦОДД была пересмотрели проектную документацию, и теперь на улице Кашенкин луг можно парковаться на нечетной стороне», - говорится в сообщении.

У автовладельцев здесь стало на 33 парковочных места больше, при этом пять из них предназначено для маломобильных граждан.