РИАМО - 5 июн. Порывы ветра в новой Москве днем во вторник усилились до 22 метров в секунду, в других округах столицы скорость шквалистого ветра составляет 16-17 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды, местами слабый дождь, порывы ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10-12 градусов, Северном 11 градусов, Северо-Восточном 11-12 градусов, Восточном 12-13 градусов, Юго-Восточном 13-14 градусов, Южном 13-14 градусов, Юго-Западном 10-12 градусов, Западном 8-10 градусов, Северо-Западном 10-11 градусов», — говорится в сообщении.

В Зеленограде идет дождь, температура воздуха — 11-12 градусов, порывы ветра до 17 метров в секунду. На территории новой Москвы местами ливень, температура воздуха — 8-14 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 22 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило москвичей о штормовых порывах ветра в городе во вторник. Жителям рекомендовали обходить шаткие конструкции, а также парковаться вдали от деревьев.