Пушкинский день ежегодно отмечается в России 6 июня, в день рождения поэта, фестивалями, экскурсиями и концертами. Какие мероприятия подготовили подмосковные музеи и библиотеки в этом году, читайте в материале РИАМО.

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Пушкинский праздник в усадьбе Лопасня-Зачатьевское

© фото: сайт Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово"

В музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в воскресенье 10 июня приглашают на большой праздник, посвященный А.С. Пушкину. Посетителей ждут поэтические выступления, живая музыка, встреча с почетными гостями – потомками Пушкиных и Гончаровых, которые помнят усадебный дом в Лопасне по рассказам своих предков. С 15:00 музей будет открыт для всех желающих, можно будет осмотреть основную экспозицию и выставки «Осколки русской литературы», «Образы русской усадьбы», «Музыка в пластике». В 2018 году здесь пройдет ежегодная выставка-конкурс детских работ «Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина» со специальной программой, участниками которой станут музыканты из Москвы и Чехова.

Помимо праздничной программы, здесь стоит посмотреть достопримечательности. Усадьба Лопасня-Зачатьевское известна как «Пушкинское гнездо», эта территория принадлежала в разные годы Пушкиным, Гончаровым, Васильчиковым и Ланским. В музее хранится коллекция семейных фотографий Пушкина и его личные вещи. Особой гордостью экспозиции считается книга, подписанная самим Пушкиным. На территории церкви Зачатия праведной Анны похоронен старший сын поэта Александр Александрович Пушкин, его супруга Софья Александровна и их дети. Обязательно прогуляйтесь по парковой зоне и полюбуйтесь каскадной системой прудов.

Где: Чехов, ул. Пушкина, д.10. Телефон: 8 (496) 723-03-89

Вход: программа 9 июня – бесплатно, в другие дни – от 165 до 200 рублей

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Путешествие в детство Пушкина в Больших Вяземах

В Государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина ежегодно проводят Международный пушкинский фестиваль и Пушкинский праздник, которые в этом году прошли 2-3 июня. Посетить усадьбы Захарово и Вяземы стоит даже ради постоянных экспозиций: здесь можно окунуться в мир эпохи Пушкина и почувствовать атмосферу пушкинского детства.

В усадьбе Захарово со времен Пушкина сохранились подъездные аллеи, пруды, липовый парк. Центральное здание усадьбы является копией дома, в котором жила бабушка Пушкина – Мария Алексеевна Ганнибал, у которой Александр в детстве часто гостил. Поэт приезжал сюда и в 30-летнем возрасте, перед свадьбой. Усадебный дом был восстановлен к 200-летию поэта. Рядом с барским домом в Захарове установлен памятник М. А. Ганнибал и юному Пушкину. По музею проводятся экскурсии, также открыты музейные экспозиции и выставки. Большая гостиная знакомит с бытом дворянской семьи, здесь увидеть портреты родственников Пушкина, послушать рассказ о родословной поэта, а также узнать о том, что дом в Захарове стал прообразом дома Онегина. Особый интерес представляет восстановленная детская комната с коллекцией бабочек, детским бюро, книжным шкафом со старыми книгами, а также кабинет Марии Ганнибал, где представлены старинные иконы, зеркало, столик для рукоделия.

А в соседней усадьбе Вяземы – имении Голицыных, куда Пушкин часто приезжал – поэт встретил свою будущую супругу Наталью Гончарову. Здесь можно посетить дворец и церковь Преображения Господня.

Где: Одинцовский район, пос. Большие Вяземы

Вход: от 30 до 250 рублей

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Пушкинский праздник в Черноголовке

© фото: сайт городской Черноголовской муниципальной библиотеки

Городская библиотека Черноголовки 6 июня устраивает праздник «У Лукоморья» для маленьких и взрослых читателей. Детям покажут инсценировку «Сказки о попе и о работнике его Балде», предложат поучаствовать в викторинах, квестах, опросах и тематических играх. Для юных художников будет устроен пленэр под открытым небом и мастер-класс по иллюстрации «Рисуем сказки Пушкина» поэтому захватите с собой художественные принадлежности. Посетителей также ждет «свободный микрофон», где каждый желающий сможет прочитать любимые стихи Пушкина.

Где: г. Черноголовка, Школьный бульвар, 9

Вход: бесплатно

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Квест по сказкам Пушкина в Ступине

© pixabay

Командный квест «Путешествие в страну сказок А. С. Пушкина» устроят 6 июня для гостей Ивановского ДК. Участников разделят на команды и выдадут пустые карты с маршрутом. Цель – собрать ключевое слово, отметившись на контрольных точках маршрута, ответить на вопросы организаторов и разгадать увлекательные головоломки.

Где: Ступино, Парковая улица, 11

Вход: бесплатно

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Литературная гостиная под открытым небом

Гостей праздничного мероприятия на площади Пушкина в Орехово-Зуеве 6 июня ждет насыщенная праздничная программа. Можно будет поучаствовать в викторинах и квестах, посоревноваться в чтении стихов. На площади перед ДК будет оборудована фотозона в стиле 19 века, также здесь пройдут мастер-классы для детей и взрослых, будет работать выставка-ярмарка сувенирной продукции.

Где: г. Орехово-Зуево, пл. Пушкина, 4

Цена: бесплатно