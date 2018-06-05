РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. Груду флуоресцентных ламп выбросили неизвестные на контейнерной площадке возле остановки в деревне Мотяково подмосковных Люберец, сообщила жительница Мотякова Ирина Киселева в соцсети «ВКонтакте».

«Мы неоднократно оставляли жалобы на свалку, находящуюся в конце деревни Мотяково городского округа Люберцы. Кроме уборки раз в две недели и обещания о переоборудовании контейнерных площадок в июне 2018 года, изменений так и не произошло. Мусор привозят со всей округи. А сегодня еще и выбросили люминесцентные лампы. Ртуть возле остановки», - написала Киселева.

Она отметила, что попадание ртути в почву крайне опасно. По ее словам, номер экологической полиции Подмосковья недоступен, жители обратились в МЧС.

По словам сотрудника МЧС, звонков по выбросу люминесцентных ламп не поступало. Он добавил, что они не настолько опасны, чтобы вызывать спасателей.

«Служба утилизацией люминесцентных ламп не занимается», - заключил спасатель.