РИАМО - 5 июн. Северо-Западная концессионная компания порадует автомобилистов дороги «Москва – Санкт-Петербург» праздничными тарифами с 8 по 12 июня, сообщается на сайте организации.

«В связи с переносом выходных дней на 10-12 июня будут действовать праздничные тарифы на проезд по дороге», – говорится в сообщении.

Восьмого июня (пятница) будет применяться тариф четверга вместо пятницы, 9 июня (суббота) – будет применяться тариф пятницы вместо субботы, 10 июня (воскресенье), 11 июня (понедельник) – будет применяться тариф субботы вместо воскресенья и понедельника, 12 июня (вторник) – будет применяться тариф воскресенья вместо вторника.

«Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК) осуществила строительство и эксплуатирует на платной основе головной участок 15-58 километра скоростной автомобильной дороги «Москва – Санкт-Петербург (Москва-Солнечногорск)».

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.