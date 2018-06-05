РИАМО – 5 июн. Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о состоянии здоровья солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая впала в кому, передает Газета.ru.

«Нина Кирсо, которая солировала в коллективе еще до прихода во «Фристайл» Вадима Казаченко, была найдена без сознания в частном доме у себя на родине – в городе Полтава», – говорится в сообщении.

По словам Разина, сейчас врачи борются за жизнь артистки, впавшей в кому. 2 июня она перенесла сложную операцию.

«У нас с Ниной должен был состояться концерт, посвященный моему юбилею, 15 сентября 2018 года. Нина всегда выступала на моих юбилеях. Думаю, если что с ней случится, то я отменю концерт», – поделился музыкант в своем аккаунте Instagram.

Группа «Фристайл» стала известной в конце 1980-х наравне с «Ласковым маем» и «Миражом». В 1992 году Вадим Казаченко покинул группу, и его место занял Сергей Дубровин. Несколько лет назад «Фристайл» открыл на Украине собственную студию звукозаписи.