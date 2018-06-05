РИАМО – 5 июн. Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассчитывает, что его выдвинут кандидатом от партии на выборах мэра Москвы в связи с отказом от участия победителя праймериз – главы Тверского муниципального округа столицы Якова Якубовича, передает «Интерфакс».

Выборы мэра Москвы назначены на 9 сентября 2018 года.

«Да, конечно. Думаю, несложно догадаться, что я планирую баллотироваться», – сказал Митрохин во вторник.

По его словам, конференция московского отделения «Яблока», которая должна выдвинуть кандидата в мэры города, состоится 8 июня.

Митрохин добавил, что не считает себя проигравшим на организованных «Яблоком» праймериз.

«Победила моя программа, победил я в первом туре, а во втором Яков Якубович снял свою кандидатуру, поскольку понимал, что его используют как инструмент для манипуляции мои оппоненты – поставлена была цель не избрать какого-то кандидата, а не дать избраться мне», – сказал Митрохин.

По его словам, Якубович понимает, что человек неизвестный на выборах не имеет таких шансов, как человек достаточно известный, вроде Митрохина.

Митрохин выразил надежду, что ему удастся преодолеть муниципальный фильтр, напомнив, что ему это удалось в 2013 году.

Также он считает, что до выборов должны быть допущены все популярные кандидаты, в том числе глава Красносельского района Илья Яшин и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

По итогам двух туров победителем праймериз «Яблока» по выборам кандидата в мэры Москвы стал глава Тверского муниципального округа Москвы Якубович. Во втором туре предварительного голосования он набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского «Яблока» Митрохин - 664 голоса (42,32%). На брифинге после окончания подсчета голосов Якубович отказался участвовать в выборах мэра Москвы, так как уверен, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр, и призвал партию выдвинуть Митрохина.

Как сообщил зампред «Яблока» Николай Рыбаков, кандидата в мэры Москвы от партии определит исполком бюро партии на основании обращений, которые могут поступить как от регионального отделения, так и от любого гражданина. На данный момент в исполком не поступило ни одного обращения. Согласно уставу партии, сначала вопрос должен рассмотреть исполком бюро, а конференция может выдвинуть только согласованную исполкомом кандидатуру.