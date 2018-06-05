РИАМО - 5 июн. С января по апрель текущего года в Подмосковье родились свыше 27 тысяч детей, на сегодняшний день регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«По данным Росстата, более 27 тысяч детей родились в Подмосковье в январе-апреле 2018 года. Показатель числа родившихся детей на 1 тысячу населения составил 11,3», – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что регион занимает первое место в Центральном федеральном округе по рождаемости. В Московской области полностью сформирована трехуровневая система помощи беременным, роженицам и новорожденным, налажена маршрутизация пациентов.

«Всего в регионе насчитывается 50 родовспомогательных учреждения, семь из которых – третьего уровня. Качественная работа родовспомогательных медучреждений напрямую влияет на снижение младенческой смертности в Подмосковье. За четыре месяца 2018 года младенческая смертность снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил Марков.

В 2017 году в регионе открыли пять современных центров материнства и детства, подобных учреждений в таком количестве больше не открывалось за год ни в одном из регионов России. Центры эти расположены в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, Раменском, Сергиевом Посаде.