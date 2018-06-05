РИАМО - 5 июн. В 2018 году на форуме «Я – гражданин Подмосковья», который пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля, будет порядка 40% новых участников, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«В этом году на форуме будет около 40% новых участников. Мы это поняли, когда начали проводить мини-ЯГП (мини-форумы – ред.), то есть это небольшие школы активов, которые мы проводим на территориях, на которые приезжают ребята и задают вопросы, и начинают создавать свои проекты, а потом едут на форум. Мы поняли, что там совершенно новые люди», - сказала Плещева.

Она отметила, что по итогам прошлого года лучшие 100 проектов форума были представлены губернатору Московской области Андрею Воробьеву, многие из них получили одобрение и развитие.

Ранее в ходе пресс-конференции в РИАМО во вторник Плещева, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, телеведущий Сергей Тугушев и олимпийский чемпион Александр Легков разбили импровизированную «стену» барьеров молодежи, открыв тем самым регистрацию на форум «Я – гражданин Подмосковья».

Молодежный форум «Я-гражданин Подмосковья» — ежегодное мероприятие, посвященное всей молодежи Подмосковья. В 2018 году форум пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля под названием «Наше поколение».