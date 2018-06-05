РИАМО - 5 июн. В подмосковном Домодедове возбуждено уголовное дало по факту смерти мужчины из-за ненадлежащего исполнения медработником своих профессиональных обязанностей, врач городской больницы отправил домой пациента, доставленного в медучреждение скорой помощью, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 17 апреля 2018 года ночью 41-летний местный житель был доставлен бригадой скорой помощи в ГБУЗ МО «ДЦГБ» с диагнозом «острый коронарный синдром». В ходе осмотра дежурный врач-кардиолог диагноз не подтвердил и оснований для госпитализации не выявил. После этого мужчину направили домой, где в тот же день он скончался от «гемоперикардита, аневризмы грудной части аорты, разорванной».

«По результатам проведенной доследственной проверки следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела из Домодедовской городской больницы и станции скорой помощи истребованы медицинские карты и карты вызова, а также сведения о врачах, осуществляющих дежурство. К настоящему времени допрошен ряд лиц, в том числе и медицинский персонал больницы.

«В ближайшее время будет назначена комиссионная экспертиза по качеству оказания медицинской помощи, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) медицинского персонала, осуществляющего осмотр и диагностику, поступившего пациента. Расследование уголовного дела продолжается», – отмечается в сообщении.