РИАМО - 5 июн. Свыше 50 мобильных бригад и 600 медработников будут задействованы в обеспечении чемпионата мира по футболу-2018 в столице, для 400 врачей провели курс по общемедицинскому английскому языку, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник на заседании президиума правительства столицы руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев доложил о готовности города к проведению чемпионата мира по футболу.

«Для медицинского обеспечения ЧМ-2018 в Москве будут задействованы 32 стационарных пункта, 55 мобильных бригад, 600 медицинских работников. В медицинских организациях столичной системы здравоохранения создан неснижаемый резервный запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, донорской крови и ее компонентов – в соответствии с требованиями FIFA и порядком, утвержденным Минздравом России», — говорится в сообщении.

К чемпионату был проведен курс по общемедицинскому английскому языку для 400 врачей-специалистов, принимающих участие в обслуживании иностранных гостей.

Как также отмечается в сообщении, в период проведения чемпионата планируется привлечь не менее 8,7 тысячи волонтеров, в том числе 3,7 тысячи волонтеров АНО «Оргкомитет-2018» и 5 тысяч городских волонтеров.

«Для проведения предсоревновательных тренировок FIFA отобрано шесть тренировочных площадок, в том числе: три площадки к стадиону «Спартак», <…> три площадки к стадиону «Лужники». <…> На стадионе «Локомотив» в Черкизове разместится тренировочная площадка для арбитров», — добавляется в материале.

Что касается транспорта, то всего определено 596 основных и резервных маршрутов движения официальных гостей чемпионата, в том числе 45 регулярных маршрутов наземного транспорта. Дополнительно организовано восемь маршрутов шаттлов между аэропортами, стадионами, площадкой фестиваля болельщиков и станциями метро.

Для обслуживания объектов ЧМ-2018 аккредитованы 33 таксомоторные компании с автопарком свыше 4,8 тысячи машин.

«Московская гостиничная сеть включает 1453 гостиницы и иных средства размещения, прошедших классификацию и получивших категорию «звезд». Их общий номерной фонд составляет 73,9 тысячи номеров (201,5 тысячи мест)», — добавляется в сообщении.

Для безопасности в Москве к чемпионату проведено более 20 комплексных обследований стадионов и тренировочных площадок. Кроме того, для обеспечения безопасности может быть привлечена группировка сил и средств пожарно-спасательного гарнизона – 9,5 тысяч человек, а также свыше 500 единиц аварийно-спасательной и пожарной техники, включая 10 воздушных судов, 177 плавсредств, 26 беспилотных авиационных систем.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи). В нем примут участие сборные 32 стран мира. Всего в рамках турнира состоится 64 матча.

Москва примет 12 матчей чемпионата мира, которые пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».