РИАМО - 5 июн. Первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова вручила награды губернатора Московской области работникам архивной сферы, они получили благодарности, почетные звания, ордена, передает корреспондент РИАМО.

Во вторник в Красногорске проходит торжественная церемония награждения старейших работников архивной отрасли и коллективов архивных учреждений Подмосковья.

«Я от лица губернатора Московской области, правительства поздравляю нас с вами с этой знаменательной датой (100 лет архивной службе России - ред.). Вы работаете на совесть, я знаю это, и у нас один из лучших архивов России находится в Одинцовском районе», - сказала Забралова, вручая награды.

Также награды вручил руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

«Не так давно мы на портале «Архивы России» опубликовали данные о том, что случилось с материально-технической базой отечественных архивов за последние 25 лет. Там данные по федеральному уровню и по регионам. Московская область выглядит очень достойно», - отметил Артизов.