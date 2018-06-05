РИАМО - 5 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили ненадлежащее состояние ограждения теплового пункта в подмосковных Мытищах, ранее из-за сильного ветра незакрепленная конструкция упала на припаркованный рядом автомобиль, сообщила во вторник руководитель ведомства Татьяна Витушева.

«Инспекторы ведомства выяснили, что повреждение автотранспортного средства произошло из-за незакрепленных ворот, которые во время порыва ветра упали на автомобиль. В ходе осмотра выявлен факт ненадлежащего содержания ограждения: отсутствует краска, имеются следы ржавчины, механические повреждения», - сказала Витушева.

Представителя ОАО «Мытищинская теплосеть» привлекли к административной ответственности, нарушение устранили.

Глава подмосковного Госадмтехнадзора заявила, что всего в 2018 году в городском округе Мытищи по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора реконструировано 14 ограждений тепловых сетей.