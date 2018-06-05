РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 июн. Глава Балашихи Сергей Юров поручил помочь с ремонтом кровли храма в микрорайоне Кучино, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С просьбой о ремонте храма Новомучеников и исповедников Российских в микрорайоне Кучино во время личного приема в городской администрации к главе Балашихи обратился настоятель храма, священник Иоанн Афанасьев. По его словам, каменное здание было построено в 2015 году. Кровля храма начала протекать в нескольких местах.

«Нужно понять объемы работ – необходим ремонт или замена кровли. Управление строительного комплекса выйдет на место и посмотрит, что нужно сделать», – сказал Юров.

Глава добавил, что по просьбе настоятеля Иоанна Афанасьева, администрация Балашихи также поможет храму в вопросе оформления еще одного земельного участка для строительства церковной школы.

Всего на личный прием главы Балашихи обратилось семь человек. Вопросы касались оформления земельных участков, благоустройства, организации дорожного движения и другие.