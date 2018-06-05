РИАМО – 5 июн. Союз пешеходов России предложил ограничить скорость передвижения велосипедистов и гироскутеристов до 20 километров в час в целях безопасности, сообщил журналистам во вторник председатель союза пешеходов России Владимир Соколов.

«В Европе уже давно стоит ограничение скорости для подобных средств передвижений. Нужно повторить европейский опыт – ограничить скорость движения электромеханических средств передвижения. Мы предлагаем установить ее на уровне 20 километров в час», – сказал Соколов.

Он добавил, что на таких транспортных средствах как велосипеды, гироскутеры и сигвеи стоит передвигаться только на специальных трассах.