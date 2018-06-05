РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Владельцы иномарки Toyota Avensis ищут очевидцев драки в микрорайоне Климовск в Подольске, в ходе которой неизвестный избил дубинкой двух мужчин и повредил стоящую рядом машину, сообщил «РИАМО в Подольске» один из автовладельцев.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 июня.

«Скорее всего, драка произошла около полуночи 3 июня на Заводской улице между домами №№14 и 16. Пьяный полуголый молодой человек напал сзади и сначала избил одного, потом другого мужчину. Взял дубинку или бревно какое-то с мусорки и начал размахивать ею, одному разбил лицо, капли крови есть на машине. Попал по нашему автомобилю, после чего убежал в сторону магазина «Акцепт»», – сказал владелец.

По его словам, на место происшествия приезжала скорая помощь и сотрудники полиции. Кто на них напал, пострадавшие не знают. На машине осталась вмятина на крыле, чуть выше царапина на стойке, на крышке бака тоже царапина. Причиненный ущерб оценивается примерно в 15 тысяч рублей.