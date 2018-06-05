РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июн. Дорожные службы подмосковного Королева устранили порядка 390 ям на дорогах городского округа в мае, сообщил первый замруководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

«Одновременно с капитальным, продолжаем и ямочный ремонт дорог. За май заделали 390 ям площадью 3,8 тысячи квадратных метров», – написал Даниленко.

В текущем году в Королеве отремонтируют 94 дороги. В центральной части наукограда планируется отремонтировать 48 дорог, в микрорайоне Болшево – 14, в микрорайоне Текстильщик – 12 дорог, и 11 дорог в микрорайоне Юбилейный, а также девять дорог будет отремонтировано в Первомайском. Общая площадь запланированного ремонта – свыше 22 тысяч квадратных метров покрытия.

Горожане могут сообщать о новых ямах на дорогах в ЕДС по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также можно разместить сообщение на сайте по адресу: www.eds-korolev.ru или через мобильное приложение «ЕДС Королев».