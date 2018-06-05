РИАМО - 5 июн. У участников областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» будет возможность посмотреть игры чемпионата мира по футболу, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции в РИАМО министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Во вторник в Московской области стартовала регистрация на молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья», который пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля.

«И футбол будет, и трансляции будем смотреть. <…> Был один прецедент за всю историю форума, когда сборная Россия играла с кем-то, и ко мне многие подходили и просили сделать отбой позже, тогда было первое нарушение правил и, я надеюсь последние, но чемпионат накладывает свои отпечатки, будем договариваться», - сказала Плещева.

Межмуниципальный молодежный форум «Я-гражданин Подмосковья» — ежегодный форум, посвященный всей молодежи Подмосковья. В 2018 году форум пройдет в десяти муниципалитетах Московской области с апреля по июль. В этом году межмуниципальные форумы пройдут в формате кейс-чемпионата.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».