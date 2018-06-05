РИАМО - 5 июн. В палаточном лагере «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья нынешним летом отдохнет около 2 тысяч детей, для них организуют школы военного журналиста и военного медика, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В парке «Патриот» уже организован палаточный лагерь. В нем отдохнут порядка 2 тысяч детей. Там будет несколько смен, каждая в среднем по 300 человек. Первая смена детей заехала в лагерь 2 июня», - сказала Фаевская.

Она отметила, для детей организуют «Школу военного журналиста», «Школу военного медика».

Впервые в этом году лагерь примет девочек, уточнила Фаевская.

Этим летом военно-патриотические лагеря в Подмосковье смогут посетить почти 5 тысяч детей. Юнармейские смены в детских лагерях с дневным пребыванием, в частности, будут работать в Орехово-Зуеве, Королеве, Чехове, Ивантеевке, Люберцах, Клину, Солнечногорском, Сергиево-Посадском, Ногинском районах и других.

Всего нынешним летом в Московской области будут работать порядка 1,2 тысячи летних лагерей, из которых 100 – загородные оздоровительные лагеря и около 1070 – лагеря с дневным пребыванием. Из консолидированного бюджета Московской области на летнюю оздоровительную кампанию выделено 1,8 миллиарда рублей.