РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Подмосковное предприятие «ЗиО-Подольск» на треть сократило объемы образования отходов производственной деятельности в 2017 году, говорится в сообщении отдела корпоративных коммуникаций ПАО «ЗиО-Подольск».

Экологическая служба ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) подвела итоги работы предприятия в области охраны окружающей среды (ООС) и природопользования в 2017 году и первом полугодии 2018 года. За это время предприятие внедрило и сертифицировало системы экологического менеджмента (СЭМ).

«Объем образования отходов сократился на 31% (в 2016 году – 6 988,6 тонн, в 2017 году – 4 797,3 тонн). В прошедшем году на «ЗиО-Подольск» были отремонтированы очистные сооружения промливневых сточных вод, спроектирована отдельная площадка для сбора и накопления производственных отходов, внедрена процедура раздельного сбора отходов производства и потребления, включая вторсырье, введены вводные инструктажи по СЭМ для работников предприятия и подрядчиков», - говорится в сообщении.

Количество собранных и переданных на утилизацию вторичных ресурсов (макулатуры, картона, полиэтилена) увеличилось и составило в 2017 году 19,1 тонн (в 2016 году – 11,6 тонн), отработанных масел и ГСМ – 46,9 тонн (в 2016 году – 13,5 тонн).

«Наличие сертификатов соответствия систем управления по качеству, охране труда и экологии международным стандартам ИСО 9001, 14001 и OHSAS 18001, а также внедрение новых подходов, диктуемых системой экологического менеджмента, и выполнение существующих экологических принципов природоохранной деятельности, обеспечило ПАО «ЗиО-Подольск» участие в крупных проектах атомной промышленности в России и за рубежом», – сказала начальник отдела охраны окружающей среды Надежда Чебышева.

Текущие затраты на цели охраны окружающей среды возросли в семь раз (2016 год – 2,182 миллиона рублей, 2017 год – 15,18 миллиона рублей), что подтверждает приоритеты и намерения высшего руководства, содержащиеся в экологической политике ПАО «ЗиО-Подольск». На 2018-2019 годы поставлены серьезные цели и задачи по СЭМ, включая экономию энергоресурсов, снижение экологических рисков и воздействий при обращении с промышленными отходами и ГСМ.