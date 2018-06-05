С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России федеральным законом от плановых проверок освобождены лишь объекты малого бизнеса, на средний бизнес «надзорные каникулы» не распространяются. Запрет на проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства действовал с сентября 2016 года. К ним не относились только учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.
«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС», — сказал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.
Он добавил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора.
«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч, в то время как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — пояснил Чуприян.
Также ведомство будет развивать пожарные лаборатории.
«Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений», — сказал Чуприян.
По его словам, планируется изменить статистический учет пожаров, чтобы получать достоверную статистику. При этом в МЧС будут искать «оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий».
Ранее глава МЧС России Евгениий Зиничев поручил в связи с увеличением количества техногенных пожаров пересмотреть подходы к работе надзорных органов.
Как спастись при пожаре в общественном здании?
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Способны ли вы правильно себя вести при пожаре в общественном здании?
Если задымление сильное, то нужно наклониться либо лечь на пол и ползти к выходу, чтобы не задохнуться. В задымленных участках старайтесь задерживать дыхание либо закрыть рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше смочить их водой.
ждать спасателей
Как спастись при пожаре в общественном здании? (9/10)
только в крайнем случае, если высота не более 5 метров
Окна – самый крайний путь к спасению. Использовать окно в качестве выхода имеет смысл, если вы находитесь не выше 3 этажа. Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно. Если вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках, тем самым сократив расстояние до земли, ноги держать полусогнутыми и после соприкосновения с землей постараться перекатиться, чтобы погасить силу удара, советует МЧС. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи пожарных и спасателей с принятием мер быстрого опознавания.
если нет других способов выбраться из здания
ни в коем случае
Как спастись при пожаре в общественном здании? (10/10)
Вы увидели план эвакуации из здания ТЦ, но он кажется слишком сложным. Как разобраться?
посмотрю расшифровку условных обозначений на схеме
На плане эвакуации обязательно должны расшифровываться все специальные обозначения. Успокойтесь и внимательно прочитайте эту информацию.
откажусь от этой идеи
Спасатель
Вы хорошо ориентируетесь в правилах пожарной безопасности (ППБ) и наверняка сможете помочь другим людям в случае ЧС. Оказавшись в зоне задымления, вы не станете паниковать, поскольку точно знаете, что на каждом этаже здания должно быть, как минимум, два эвакуационных выхода. Даже если заранее вы не успеете изучить схему эвакуации, будете ориентироваться по указателям на стенах.
Вы знакомы с правилами поведения при пожаре посредственно. Чтобы при необходимости помочь себе и окружающим, вам не мешает подробнее изучить правила ППБ. В первую очередь, узнайте, как найти запасные выходы в здании, и как они должны открываться. Нелишним будет и знать о том, как нужно вести себя в толпе, чтобы не пострадать и не поддаться панике.
Не стоит пренебрегать элементарными правилами безопасности. Необходимо знать, что знаки с «зелеными человечками» развешаны не просто так – они указывают путь эвакуации. Вам стоит изучить основные правила пожбезопасности, а еще лучше пройти инструктаж о том, как вести себя в случае пожара в общественном месте.
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