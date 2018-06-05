РИАМО – 5 июн. В МЧС увеличат штат инспекторов государственного пожарного надзора и отменят приказ о запрете проверок среднего бизнеса, сообщает РИА Новости.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года в России федеральным законом от плановых проверок освобождены лишь объекты малого бизнеса, на средний бизнес «надзорные каникулы» не распространяются. Запрет на проверки объектов инфраструктуры малого и среднего предпринимательства действовал с сентября 2016 года. К ним не относились только учреждения сферы здравоохранения, образования и социальной сферы.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС», — сказал первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

Он добавил, что МЧС увеличит штат инспекторов государственного пожарного надзора.

«Эти изменения отразятся в первую очередь на инспекторском составе. Сейчас насчитывается около 10 тысяч, в то время как предельная штатная численность, установленная правительством РФ, составляет 21 тысячу. Мы будем увеличивать штаты ГПН», — пояснил Чуприян.

Также ведомство будет развивать пожарные лаборатории.

«Наши пожарные лаборатории в том числе исследуют горючие и токсичные материалы. Исследовательская лаборатория должна отвечать на вопросы следствия и дознания о причинах пожара, что является важным для принятия процессуальных решений», — сказал Чуприян.

По его словам, планируется изменить статистический учет пожаров, чтобы получать достоверную статистику. При этом в МЧС будут искать «оптимальную форму ведения статистики пожаров и их последствий».

Ранее глава МЧС России Евгениий Зиничев поручил в связи с увеличением количества техногенных пожаров пересмотреть подходы к работе надзорных органов.