РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали трех уроженцев ближнего зарубежья по подозрению в краже автомобиля стоимостью около 2 миллионов рублей, злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники полиции УМВД России по горокругу Подольск задержали трех уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 36 лет до 51 года, подозреваемых в совершении кражи автомашины.

«Установлено, что злоумышленники в ночное время с помощью специального оборудования для вскрытия замка и запуска двигателя похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов в поселке Быково. Сумма ущерба составила около 2 миллионов рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска правонарушители были установлены и задержаны в момент перегона похищенной иномарки.

По данному факту следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении правонарушителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.