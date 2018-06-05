РИАМО – 5 июн. Владелец компании-застройщика Urban Group Александр Долгин готов продать компанию за символическую цену в 1 рубль в обмен на отсутствие претензий к нему и 16 миллиардов рублей инвестиций в группу, сообщает РБК.

Долгин отметил, что пул инвесторов для достройки домов в Подмосковье уже сформирован. Согласно его плану, инвесторы вложат деньги в строительство жилых комплексов, в том числе тех, где срок ввода просрочен на несколько месяцев, а взамен получат возможность продавать квартиры в домах, возведение которых еще не началось.

«У проекта есть рентабельность, и он может финансироваться на коммерческих основаниях. <…> В ближайшие дни ситуация должна определиться, пойдет ли процесс по линии санации с помощью госбюджета или по линии бизнес-инвестирования. Я считаю, что правильно вкладывать деньги бизнеса, а не тратить деньги государства. Я сделаю все, чтобы соглашение с инвесторами состоялось, и я готов принимать любые условия. В том числе, я готов передать компанию за символическую плату – за 1 рубль, но при условии, что по ней не будет претензий. В прошлом, в будущем и так далее. Я готов», – сказал гендиректор компании.

Среди потенциальных инвесторов, по словам Долгина, – Промсвязьбанк и ВТБ, а также «крупные бизнес-компании».

«Это пул инвесторов. Сейчас идет взаимодействие с уполномоченными государственными органами, как этим инвесторам реализовать свои намерения. Сейчас решается вопрос, удастся ли договориться», – уточнил Долгин.

За проблемными проектами Urban Group следят Минстрой России и Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. 1 июня министерство и фонд выпустили совместное сообщение, что «правительство взяло ситуацию под контроль» и «принято решение о поддержке завершения строительства» фондом и правительством Московской области. Фонд начал аудит Urban Group для оценки «необходимого объема средств на достройку проектов компании и определения формата работы».

В мае Сбербанк остановил выдачу ипотеки, а затем Росреестр перестал регистрировать договоры долевого участия на квартиры в проектах Urban Group.