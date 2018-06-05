РИАМО - 5 июн. В Московской области стартовала регистрация на молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья», который пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля, передает корреспондент РИАМО.

В ходе пресс-конференции в РИАМО во вторник министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, заместитель председателя Общественной палаты Московской области, телеведущий Сергей Тугушев и олимпийский чемпион Александр Легков разбили импровизированную «стену» барьеров молодежи, открыв тем самым регистрацию на форум.

«До форума «Я - гражданин Подмосковья», мы тут свидетельствуем с нашими звездными наставниками, осталось 33 дня, 18 часов, 33 секунды. Регистрация на форум считается открытой», - сказала Плещева.

Она отметила, что форум «Я - гражданин Подмосковья» пройдет в Егорьевске с 9 по 29 июля под названием «Наше поколение».

«На форуме участвуют лица, достигшие 18 лет, и до 30 лет - это наша аудитория, наша подмосковная молодежь», - уточнила Плещева.

В свою очередь программный директор форума Денис Исмаков отметил, что в этом году форум проходит по шести образовательным направлениям – это «Арт-кластер» для творческих людей, «Активный гражданин» - для студентов и активистов, Business Camp — для предпринимателей и новаторов, «Медиасфера», Lifestyle — для спортсменов, экологов и приверженцев здорового образа жизни и #ЯволонтерМО.

По итогам областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» наставники отберут лучших и отрекомендуют этих ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым они занимались на форуме в своем кампусе.

Кроме того, участники форума смогут презентовать в ходе мероприятия свои проекты на губернаторскую премию «Наше Подмосковье».