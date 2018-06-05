РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июн. В жилом комплексе «Новокрасково» городского округа Люберцы планируют построить школу, сообщил заместитель главы администрации горокруга по вопросам строительства, архитектуры и градостроительства Эдуард Рыжов.

Жители Люберец на странице главы муниципалитета Владимира Ружицкого в Instagram поинтересовались, будут ли строить школу в ЖК «Новокрасково»?

«Строительство школы будет. Идет подбор места размещения. Жители против частичной отсыпки обводненного карьера, утвержденного Проекта планировки территории», - написал Рыжов.

В марте Ружицкий сообщал, что в жилом комплексе «Новокрасково» городского округа Люберцы также в 2018 году начнет работу и детская поликлиника на 150 посещений в смену.