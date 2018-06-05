РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 5 июн. Муниципальные детский сад и школу планируют открыть в микрорайоне «Оранж Парк» подмосковных Котельников в 2019 году, сообщила «РИАМО в Люберцах» представитель пресс-службы группы компаний «ПИК» Елена Андронова.

Всего в состав микрорайона «Оранж Парк», расположенного возле станции метро «Котельники», входит пять корпусов серии «Суперэффективный монолит». Уже началось заселение корпусов №№1 и 2. В первом корпусе предусмотрено 348 квартир, из них заселили 312. Во втором корпусе – 1 006 квартир, заселили 873. Ориентировочные сроки заселения корпуса №3 – сентябрь 2018 года.

«Социальная инфраструктура проекта включает в себя четыре детских сада на 410 мест и школу на 850 мест. Один сад будет отдельно стоящим, остальные расположатся во втором, третьем и пятом корпусах. Частный детский сад во втором корпусе будет сдан в сентябре 2018 года. Открытие муниципального детского сада и школы планируется в 2019 году», – сказала Андронова.

Также на территории комплекса будет построено три подземных паркинга. По словам Андроновой, недалеко от комплекса находятся поликлиники и спортивные центры.

Рядом с жилым комплексом «Оранж Парк» расположен Кузьминский лесопарк с кафе, игровыми площадками и аттракционами. Неподалеку находится автовокзал с транспортом пригородного и дальнего следования.