РИАМО - 5 июн. Тонущего пьяного мужчину вытащили из воды в районе Бережковской набережной в Москве, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По его словам, мужчина 1978 года рождения прыгнул с набережной в виду в Москве.

«Дежурная смена спасателей со станции «Ленинские горы» вышла по тревоге, подняла мужчину с поверхности воды», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина находился в сильном алкогольном опьянении. Его передали сотрудникам полиции. В медпомощи пострадавший не нуждается.