РИАМО - 5 июн. Порядка 5,7 тысячи детей-инвалидов из Подмосковья отправят на отдых в оздоровительные лагеря в этом году, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Дети-инвалиды едут с сопровождающими - 11,6 тысячи путевок, 5,7 тысячи детей и 5,8 тысячи сопровождающих», - сказала Фаевская.

Она добавила, что детей-инвалидов отправят в лагеря Ставропольского края и на черноморское побережье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.

Фаевская ранее сообщила, что в этом году на оздоровление детей в Подмосковье выделили более 2 миллиардов рублей.