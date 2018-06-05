РИАМО - 5 июн. Более 45% пользователей «Активного гражданина» одобрили идею создания дополнительной остановки экспресса «Ласточка», следующего по маршруту «Крюково (Зеленоград) – Москва», всего в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всего в голосовании приняли участие 210 139 пользователей. За появление еще одной остановки перед конечной высказались 45,69% «активных граждан», а 8,14% предпочли бы добираться до центра города (Москвы – ред.) без остановок. Еще 40,14% участников затруднились с ответом, потому что не пользуются «Ласточками»», – говорится в сообщении.

Заинтересованные горожане также выбрали место, где хотели бы пересаживаться на другой вид транспорта.

«Большинство голосов – 37,47% – было отдано за платформу «Петровско-Разумовское». Рядом с ней расположены одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровский линий метро, а также остановки наземного транспорта», – дополняется в сообщении.

Еще 30,55% «активных граждан» проголосовали за платформу «Рижская», с которой можно пересесть на одноименную станцию метрополитена и платформу «Ржевская» Курского, Рижского и Белорусского направлений. За остановку на платформе «Останкино» (пересадка на станцию метро «Бутырская») отдали свои голоса 11,58% участников.

На поездах нового поколения пассажиры могут добраться из Москвы до Зеленограда или в обратную сторону за 25–35 минут. Экспрессы идут от Ленинградского вокзала с остановками в Химках и Сходне. Пассажиры вынуждены ехать в центр города, чтобы потом пересесть на метро или наземный транспорт.

Ожидается, что появление дополнительной остановки сократит время в пути, обеспечит комфортную пересадку на другие виды транспорта и разгрузит Ленинградский вокзал.

Проект «Активный гражданин» был создан в 2014 году по инициативе правительства Москвы. В нем горожане выражают свое мнение по поводу важных изменений, которые планируются в городе. За четыре года в проекте приняли участие более двух миллионов человек.