РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 июн. В микрорайоне Климовск в Подольске 14 гимназистов начали проходить военно-полевые сборы в войсковой части, говорится в сообщении пресс-службы горокруга.

В гимназии имени Подольских курсантов 4 июня торжественно начались военно-полевые сборы для старшеклассников. На плацу возле образовательного учреждения участников и гостей сборов приветствовал духовой оркестр.

«Военно-полевые сборы для десятиклассников гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск горокруга Подольск пройдут на базе войсковой части №34608. Всего подготовку пройдут 14 школьников. Торжественное закрытие военно-полевых сборов запланировано на пятницу, 8 июня», – говорится в сообщении.

В течение нескольких дней гимназисты будут осваивать азы военной науки и политической подготовки, пробовать свои силы в личном и командном зачете спортивных состязаний и марш-бросков. Ребята будут испытывать на себе полевые условия солдатского быта. Им предстоит продемонстрировать подготовку к тяжелым условиям вне школьных и домашних стен, без родителей и учителей.