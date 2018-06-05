РИАМО – 5 июн. Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли законопроект о штрафах за нарушение закона об анонимайзерах, отныне россияне будут платить штрафы за попытки обойти блокировку запрещенных сайтов, передает Федеральное агентство новостей.

«За выдачу поисковиками ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до 700 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Поисковики, согласно документу, будут обязаны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), где будет размещен реестр запрещенных сайтов. За невыполнение этого требования также будут штрафовать. Для граждан сумма взысканий составит от десяти тысяч до 30 тысяч рублей, для юрлиц – 50 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон, позволяющий блокировать VPN-сервисы и анонимайзеры, был принят Госдумой весной 2017 года и вступил в силу с 1 ноября.