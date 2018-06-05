РИАМО - 5 июн. Рисков по появлению новых обманутых дольщиков в Москве не наблюдается, за 6 лет в городе решили проблемы 11 тысяч клиентов проблемных застройщиков, сообщил журналистам во вторник заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы считаем, что больших рисков (по появлению обманутых дольщиков - ред) у нас в городе нет. Это абсолютно рабочие моменты, если у нас и появляются проблемы с застройщиками, мы системно эти проблемы решаем», - сказал Хуснуллин.

Он напомнил, что за последние 6 лет «спокойно и планомерно» были решены проблемы 11 тысяч обманутых дольщиков в столице. В настоящее время в Москве около 4 тысяч зарегистрированных обманутых дольщиков. Власти города считают, что еще порядка 3-4 тысяч человек потенциально могут ими быть.

«Это объем на всю Москву, он не сопоставим с теми же Urban Group, у которых порядка 16 тысяч человек дольщиков. Считаю, что острой проблемы с дольщиками в Москве нет», - отметил заммэра.

По его словам, «самой большой проблемой с дольщиками» в Москве была застройка жилого комплекса «Царицыно», но она на сегодняшний день юридически и организационно решена.

«Минстрой утвердил нашего городского застройщика в качестве исполнителя по достройке данного жилого комплекса, поэтому это сейчас полностью бюджетная стройка, сейчас мы проходим процедуру выкупа и получения незавершенки, которая есть в этом объекте, и мы его достроим», - отметил заммэра.

По его словам, это «действительно большой объект, где более 4 тысяч дольщиков». Проблема разрешается организационно и финансово.

«По другим застройщикам пока мы угрозы не видим. По отдельным, небольшим застройщикам есть определенные сдвижки в сроках строительства, но мы их в режиме штаба собираем, проверяем и смотрим. Если будут проблемы, будем их решать», - заключил Хуснуллин.