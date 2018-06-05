РИАМО - 5 июн. В оздоровительных детских лагерях Крыма этим летом отдохнут порядка 4,5 тысяч ребят из Подмосковья, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В Крым поедут 4,5 тысячи детей. Первая смена детей в Крым уже уехала, это 762 человека», - сказала Фаевская.

Она добавила, что в оздоровительные лагеря Краснодарского края отправят порядка 4 тысяч детей.

В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.