РИАМО - 5 июн. Спортивный комплекс с бассейном в поселке Северный на улице 9-ая Северная линия, дом 1Б планируется ввести в эксплуатацию в следующем году, в настоящее время идет возведение надземной части здания, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Спорткомплекс будет включать в себя пять специализированных зон для занятий художественной гимнастикой, раздевалки, гардеробы, помещения для тренера и судей, два бассейна: для обучения детей плаванию и основной на шесть дорожек, а также тренажерный и хореографический залы», – сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Комплекс предназначен для образовательно-спортивной и учебно-тренировочной деятельности с учащимися детско-юношеской школы олимпийского резерва «Северный» по спортивным программам современного пятиборья, стрельбы из лука, легкой атлетики, плаванию, пулевой стрельбе, фехтованию.

Общая площадь объекта составит 5 755 квадратных метров. Здание переменной этажности построят на месте существующего гимнастического зала. На уровне второго этажа запроектированы две стеклянные переходные галереи в существующие корпуса.

В здании будет создана безбарьерная среда, все основные спортивные зоны будут связаны тремя лифтами. Для фасадов была выбрана яркая отделка, которая оживит окружающую застройку: панели красных, оранжевых и розовых оттенков чередуются с панорамным остеклением.

«Строительство данного спортивного комплекса по поручению мэра Москвы Сергея Собянина было включено в Адресную инвестиционную программу города Москвы в рамках комплексного развития территории поселка Северный», – добавил Бочкарев.