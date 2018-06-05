РИАМО – 5 июн. Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту обнаружения тел женщины и ее сына в квартире в центре Москвы, в данный момент они проверяют на причастность соседа, тело которого обнаружили на козырьке дома, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Четвертого июня в квартире жилого дома на Шмитовском проезде в Москве были обнаружены тела женщины 1962 года рождения и ее сына 1992 года рождения. При визуальном осмотре обнаружены признаки насильственной смерти.

«В настоящее время следователи проверяют на причастность к совершению указанного убийства мужчину 1993 года рождения, тело которого ранее было обнаружено на козырьке жилого дома по улице Маршала Василевского города Москвы с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты», – сказала Иванова.

Она добавила, что по предварительным данным, погибший проживал по соседству с потерпевшими в квартире по Шмитовскому проезду.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и мотива совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключила Иванова.