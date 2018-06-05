РИАМО - 5 июн. Работы по сносу Ховринской больницы могут начать в течение двух месяцев, сейчас на этом земельном участке ведется проектирование, сообщил журналистам во вторник заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Полностью прошел экспертизу проект сноса (Ховринской больницы - ред.). Это огромное здание, и сам по себе снос является сложной инженерно-технической работой, учитывая, что он находится вблизи застройки и в окружении других объектов недвижимости. Мы закончили проект, проведен конкурс на снос, по-моему, в ближайшие месяц-два должны приступить, выйти уже на снос», - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос РИАМО.

По его словам, эксперты в это же время ведут на данном земельном участке проектирование, не дожидаясь сноса.

«Объект сложный, большой, мы думаем, что к концу года мы закончим проектно-сметную документацию, получим экспертизу и приступим к строительству», - уточнил Хуснуллин.

На месте Ховринской больницы планируется развитие общественно-жилой застройки.

Строительство Ховринской больницы на севере Москвы началось в 1980 году. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году. Позже городские власти приняли решение о сносе долгостроя.

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