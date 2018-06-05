РИАМО – 5 июн. Глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что рост цен на авиакеросин пока не отражается на стоимости пакетных туров, передает Газета.ru.

«Пока мы не видим этого влияния (роста цен на турпакеты из стоимости авиакеросина – ред.)», – сказала Ломидзе.

Она также отметила, что пока топливного сбора нет и серьезного роста стоимости туров не наблюдается.

«Был ценовой всплеск на туры на 12 июня, вот цена туров на последующие даты, например, на 23 июня, наоборот, снизилась. Так сейчас стоимость отдыха на наших курортах в конце июня ниже, чем была в начале июня», – добавила Ломидзе.

Ранее на сайте издания сообщалось, что правительство понизит акцизы на бензин с 1 июня. Также представители крупнейших нефтяных компаний на совещании с вице-премьером Дмитрием Козаком пообещали удерживать цены на топливо.