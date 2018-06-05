РИАМО - 5 июн. В Подмосковье разрабатывают специальную карту детских оздоровительных лагерей с подробной информацией о них, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Сейчас в разработке у нас еще находится карта лагерей. Мы не успели ее подготовить к началу оздоровительного периода, но надеюсь, что в скором времени появится. Чтобы родители, направляя своего ребенка в лагерь, могли ознакомиться с информацией о лагере», - сказала Фаевская.

Она добавила, что в настоящий момент родители могут пользоваться рейтингом детских оздоровительных лагерей.

В детских оздоровительных лагерях Московской области на летний сезон планируют усилить пожарную и транспортную безопасность, а также безопасность на водных объектах. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.