РИАМО - 5 июн. На территории Подмосковья этим летом будут работать порядка 100 детских оздоровительных лагерей, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас на территории Подмосковья порядка 100 лагерей, 90 из них будут работать в первую смену. В соответствии с законодательством наше министерство ведет реестр», - сказала Фаевская.

Она добавила, что в этом году на оздоровление детей в Подмосковье выделили более 2 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил обеспечить все меры безопасности в детских лагерях Подмосковья. Всего нынешним летом откроется 1165 детских лагерей. Большинство из них являются пришкольными лагерями дневного пребывания. Около 100 загородных лагерей будут работать в круглосуточном режиме.