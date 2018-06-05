РИАМО - 5 июн. Работы по реконструкции участка Калужского шоссе до Центральной автомобильной дороги (ЦКАД) планируют завершить до конца текущего года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работа идет хорошим темпом и по графику. Мы фактически до конца года закончим полную реконструкцию Калужского шоссе с пересечением с ЦКАД. Нами достигнуто принципиальное согласие с Росавтодором о том, что они развязку на ЦКАД будут делать по тем требованиям, которые мы им предложили», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что развязка будет полноценной и сделана в два этапа: проход через ЦКАД до Малого бетонного кольца и строительство самой развязки.

«Мы получим ЦКАД с развязкой, которая полностью увязана с Калужским шоссе. <…> Мы до конца года до ЦКАД и до пересечения с Малым бетонным кольцом точно завершаем, у нас для этого все возможности есть», - добавил Хуснуллин.

Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, реализуемых государственной компанией «Автодор». После завершения строительства ЦКАД станет ключевым элементом транспортной системы Московского региона, освободив городские вылетные магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транспортных коридоров.