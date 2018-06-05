Куда жаловаться, если вам задерживают зарплату

Что считать задержкой
Согласно ст. 136 Трудового Кодекса РФ, заработная плата сотрудникам начисляется не реже 2 раз в месяц. При этом дни выдачи должны быть установлены правилами внутреннего трудового распорядка организации.
Задержка даже на 1 день считается нарушением. Даже если задержка произошла по независящим от работодателя причинам, по закону он обязан выплатить работникам компенсацию.
Минимальный уровень компенсации, гарантированный трудовым законодательством, составляет 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей в период задержки заработной платы, за каждый день просрочки. Размер компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
Когда начинать жаловаться
Тянуть с жалобой не стоит, так как срок, в течение которого работодателя могут привлечь к ответственности, ограничено. Иски о нарушении сроков выплаты заработной платы можно подать в течение года на основании ч. 2 ст. 292 ТК РФ.
Жалобы на нарушение процедуры увольнения и расчета сотрудника действуют только в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. (согласно ч. 1 ст. 292 ТК РФ).
По истечении этих сроков призвать работодателя к ответственности уже не получится.
Когда можно не выходить на работу
Если вам заезживают оплату труда более, чем на 15 дней, то можно не выходить на работу, предварительно уведомив об этом начальника в письменной форме. Приостановить свою деятельность вы имеете право на неопределенный срок. Работник обязан явиться на работу не позднее следующего дня после получения от работодателя уведомления о готовности произвести оплату задолженности.
При этом данные действия не могут выполнять:
- работники сферы жизнеобеспечения;
- госслужащие;
- работники опасного производства;
- лица, служащие в государственных формированиях;
- если на территории введен режим чрезвычайного или военного положения.
Написать заявление работодателю
В случае неуплаты или задержки зарплаты в первую очередь целесообразно обратиться к начальству, советует юрист, руководитель HR-департамента Объединенной аутсорсинговой компании Кристина Косинова. При этом постарайтесь получить документальное подтверждение вашего обращения, которое может потребоваться на следующем уровне.
Направьте на имя работодателя заявление с требованием выплатить положенную вам зарплату. Подготовьте два экземпляра: первый отдайте начальнику, а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя.
Если работодатель отказывается принять заявление или поставить отметку о принятии, отправьте заявление заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Это будет документальным подтверждением ваших разногласий с работодателем.
Если таким способом решить вопрос не удалось, стоит начать принимать другие меры.
Обратить в трудовую инспекцию
Жалобу можно подать в электронном виде, заполнив форму обращения на сайте Роструда, в которой необходимо указать: свой ФИО, адрес электронной почты, телефон, а также сведения о работодателе (название организации, фактический и юридический адрес, ИНН либо ОГРН, данные о руководителе).
Можно также лично обратиться в Государственную инспекцию труда города Москвы по адресу: ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3. Ознакомиться с графиком приема граждан можно здесь. При личном обращении специалисты инспекции подскажут список необходимых в вашей ситуации документов.
Как составлять жалобу
Утвержденной формы жалобы на невыплату работодателем заработной платы нет, но желательно составлять ее под руководством специалиста инспекции.
В заявлении обязательно:
- Указать полное наименование работодателя (организации) и его адрес;
- Сослаться на законы, которые в вашем случае нарушены начальством (если работодатель не платит или задерживает зарплату, то это ст. 136 ТК РФ);
- Приложить имеющиеся доказательства вашей правоты, если их нет, то сотрудники трудовой инспекции должны их собрать при проведении выездной проверки;
- Важно указать не только сумму, которую вам не выплатило начальство, но и потребовать компенсацию за задержку заработной платы;
- Если жалоба составляется несколькими работниками, то каждый должен поставить свою подпись и ее расшифровку;
- Указать адрес, по которому вам направят письменный ответ на жалобу (если вы направляете претензию через интернет, укажите свой актуальный e-mail).
Обратиться в суд
Трудовая инспекция привлечет работодателя к ответственности и оштрафует его, но для того, чтобы вам вернули долги по зарплате, может потребоваться судебное разбирательство.
Обращаться в суд необходимо по адресу нахождения организации-работодателя. Список судов по районам Москве можно посмотреть тут.
Где получить консультацию
Бесплатную консультацию по трудовому праву можно получить:
- через интернет-портал Роструда;
- через портал Госуслуг;
- онлайн-инспекция (работает по Москве и Московской области, раздел «Заработная плата»), либо выбрать из списка часто задаваемых вопросов.
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