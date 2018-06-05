Куда жаловаться, если вам задерживают зарплату

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Согласно ст. 136 Трудового Кодекса РФ, заработная плата сотрудникам начисляется не реже 2 раз в месяц. При этом дни выдачи должны быть установлены правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Задержка даже на 1 день считается нарушением. Даже если задержка произошла по независящим от работодателя причинам, по закону он обязан выплатить работникам компенсацию.

Минимальный уровень компенсации, гарантированный трудовым законодательством, составляет 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей в период задержки заработной платы, за каждый день просрочки. Размер компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

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