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Шпаргалки

Куда жаловаться, если вам задерживают зарплату

Что делать, если вам вовремя не платят зарплату, читайте в материале РИАМО.
© Фото,Фотобанк Московской области, Алла Федина
1

Что считать задержкой

© РИАМО, Николай Корешков

Согласно ст. 136 Трудового Кодекса РФ, заработная плата сотрудникам начисляется не реже 2 раз в месяц. При этом дни выдачи должны быть установлены правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Задержка даже на 1 день считается нарушением. Даже если задержка произошла по независящим от работодателя причинам, по закону он обязан выплатить работникам компенсацию.

Минимальный уровень компенсации, гарантированный трудовым законодательством, составляет 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ, действовавшей в период задержки заработной платы, за каждый день просрочки. Размер компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

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2

Когда начинать жаловаться

© РИАМО, Николай Корешков

Тянуть с жалобой не стоит, так как срок, в течение которого работодателя могут привлечь к ответственности, ограничено. Иски о нарушении сроков выплаты заработной платы можно подать в течение года на основании ч. 2 ст. 292 ТК РФ.

Жалобы на нарушение процедуры увольнения и расчета сотрудника действуют только в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. (согласно ч. 1 ст. 292 ТК РФ).

По истечении этих сроков призвать работодателя к ответственности уже не получится.

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3

Когда можно не выходить на работу

© Фото, pixabay

Если вам заезживают оплату труда более, чем на 15 дней, то можно не выходить на работу, предварительно уведомив об этом начальника в письменной форме. Приостановить свою деятельность вы имеете право на неопределенный срок. Работник обязан явиться на работу не позднее следующего дня после получения от работодателя уведомления о готовности произвести оплату задолженности.

При этом данные действия не могут выполнять:

- работники сферы жизнеобеспечения;

- госслужащие;

- работники опасного производства;

- лица, служащие в государственных формированиях;

- если на территории введен режим чрезвычайного или военного положения.

4

Написать заявление работодателю

© РИАМО, Николай Корешков

В случае неуплаты или задержки зарплаты в первую очередь целесообразно обратиться к начальству, советует юрист, руководитель HR-департамента Объединенной аутсорсинговой компании Кристина Косинова. При этом постарайтесь получить документальное подтверждение вашего обращения, которое может потребоваться на следующем уровне.

Направьте на имя работодателя заявление с требованием выплатить положенную вам зарплату. Подготовьте два экземпляра: первый отдайте начальнику, а на втором попросите поставить отметку о принятии (регистрационный номер, дата, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника) и оставьте у себя.

Если работодатель отказывается принять заявление или поставить отметку о принятии, отправьте заявление заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Это будет документальным подтверждением ваших разногласий с работодателем.

Если таким способом решить вопрос не удалось, стоит начать принимать другие меры.

Как подать жалобу на работодателя >>

5

Обратить в трудовую инспекцию

© Фото, министерство труда и социальных отношений РФ

Жалобу можно подать в электронном виде, заполнив форму обращения на сайте Роструда, в которой необходимо указать: свой ФИО, адрес электронной почты, телефон, а также сведения о работодателе (название организации, фактический и юридический адрес, ИНН либо ОГРН, данные о руководителе).

Можно также лично обратиться в Государственную инспекцию труда города Москвы по адресу: ул. Домодедовская, д. 24, корп. 3. Ознакомиться с графиком приема граждан можно здесь. При личном обращении специалисты инспекции подскажут список необходимых в вашей ситуации документов.

6

Как составлять жалобу

© РИАМО, Константин Лысяков

Утвержденной формы жалобы на невыплату работодателем заработной платы нет, но желательно составлять ее под руководством специалиста инспекции.

В заявлении обязательно:

  1. Указать полное наименование работодателя (организации) и его адрес;
  2. Сослаться на законы, которые в вашем случае нарушены начальством (если работодатель не платит или задерживает зарплату, то это ст. 136 ТК РФ);
  3. Приложить имеющиеся доказательства вашей правоты, если их нет, то сотрудники трудовой инспекции должны их собрать при проведении выездной проверки;
  4. Важно указать не только сумму, которую вам не выплатило начальство, но и потребовать компенсацию за задержку заработной платы;
  5. Если жалоба составляется несколькими работниками, то каждый должен поставить свою подпись и ее расшифровку;
  6. Указать адрес, по которому вам направят письменный ответ на жалобу (если вы направляете претензию через интернет, укажите свой актуальный e-mail).

«Я жалуюсь, и это работает» >>

7

Обратиться в суд

© Фотобанк МО, Александр Кожохин

Трудовая инспекция привлечет работодателя к ответственности и оштрафует его, но для того, чтобы вам вернули долги по зарплате, может потребоваться судебное разбирательство.

Обращаться в суд необходимо по адресу нахождения организации-работодателя. Список судов по районам Москве можно посмотреть тут.

8

Где получить консультацию

© РИА Новости, Денис Гришкин

Бесплатную консультацию по трудовому праву можно получить:

- через интернет-портал Роструда;

- через портал Госуслуг;

 - онлайн-инспекция (работает по Москве и Московской области, раздел «Заработная плата»), либо выбрать из списка часто задаваемых вопросов.

Надежда Бабушкина
ЗарплатаСудыГосуслуги
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