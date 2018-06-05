РИАМО - 5 июн. Строительные работы по продлению Сокольнической линии Московского метрополитена в новую Москву планируют завершить в 2018 году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работа идет в хорошем темпе. Фактически до станции «Ольхово» мы видим точно уже, окончание работ уже где-то к середине осени. К концу года мы постараемся закончить работу по станции «Столбово», но это очень сложная задача, потому что эта станция должна быть интегрирована с новой станцией метро «Столбово», которая пойдет с Большой кольцевой линии, с «Улицы Новаторов», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что новая станция «Столбово» должная быть полностью подготовлена к тому, чтобы стать пересадочной с новой линией метрополитена на участке от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки».

«Считаем, что мы до конца года основные работы по продлению Сокольнической линии выполним. Более того, в сентябре мы ожидаем ввод крупного транспортно-пересадочного узла в районе «Саларьево», его строит инвестор вместе с торговым общественно-развлекательным центром, мы строим все подъездные дороги к нему у станции метро. Плюс мы сейчас фактически на всех 4 станциях, которые строятся на продлении Сокольнической линии, делаем подъездные дороги, благоустройство и перехватывающие паркинги», - сказал заммэра.

По его словам, продление «красной» линии столичной подземки серьезно улучшит транспортную ситуацию на Киевском и Калужском шоссе, а также позволит жителям вблизи Москвы воспользоваться услугами метро.

«До «Саларьево» линия идет в подземном исполнении, дальше она примерно через 1,1 тысячу метров выходит из-под земли и полностью интегрируется в улично-дорожную сеть Солнцево-Бутово-Видное. У нас будут посередине идти линии метрополитена, а по краям будет идти полноценная трех-, а местами четырехполосная дорога первого класса в очень хорошем исполнении с множеством развязок, съездов дополнительных», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что над землей метро пройдет до Калужского шоссе, а далее оно «ныряет» в тоннель и выходит в районе станции «Столбово», которая в настоящее время строится.

«Думаю, что в начале следующего года (запуск пассажирского движения - ред.), но будем стараться, конечно, к концу года дотянуть. Четыре станции от «Столбово» до «Ольхово» мы точно видим до конца года, они возможны, но система построена таким образом, что оборотные тупики за станцией «Столбово», поэтому строительство объединенной станции и оборотных тупиков приведет к определенным смещениям срокам ввода всей линии», - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос о возможном запуске пассажирского движения на данном участке линии в начале 2018 года.