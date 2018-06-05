РИАМО - 5 июн. Власти Подмосковья рекомендовали автовладельцам не парковаться под деревьями из-за сильного ветра с порывами до 18 метров в секунду, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По информации синоптиков, во вторник в Московской области ожидается дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду.

«Минтранспорта Московской области рекомендует не парковать транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций, а также обходить шаткие конструкции», - говорится в сообщении.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на вторник из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.