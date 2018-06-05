РИАМО – 5 июн. Специалисты ожидают снижения туристического потока в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу, передает Газета.ru.

Глава Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе отметила, что частично это будет компенсировано за счет болельщиков и сдвига классического турпотока на август-сентябрь, однако по итогам 2018 года снижение турпотока в целом, по предварительным оценкам, составит 10-15%.

«Во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 турпоток в РФ снизится на 700 тысяч человек», – сказала Ломидзе.

По данным экспертов, в ходе ЧМ-2018 наибольшую выгоду получат аэропорты, транспортные компании, гостиничный бизнес и продовольственные ритейлеры

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».