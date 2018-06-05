РИАМО - 5 июн. Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проходит в Москве, 86 проектов отправили заявки на участие в нем, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города.

«В этом (2018 году – ред.) году за победу в ежегодном конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства» борются 86 проектов, которые были реализованы в Москве в прошлом (2017 году – ред.) году», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, больше всего заявок поступило в номинации «Строительство многоквартирных домов». Вторыми по популярности в конкурсе он назвал проекты, связанные с реставрацией объектов культурного наследия и реализацией учебно-образовательных и учебно-воспитательных учреждений.

«Не первый год новое и комфортное жилье с социальной инфраструктурой лидируют среди других номинаций конкурса. Повысить его доступность позволит также новая программа реновации, инициированная мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мэр обозначил цель – обеспечить москвичей жильем с улучшенной отделкой, построить не только квадратные метры, но и создать всю необходимую инфраструктуру», – отметил Левкин.

Конкурс проводится по 12 номинациям, победителей будут выбирать не только профессиональное жюри, но и горожане в ходе открытых общегородских голосований в проекте «Активный гражданин» и на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Награждение победителей конкурса состоится в августе в рамках празднования «Дня строителя» с участием мэра Москвы.