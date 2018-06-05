РИАМО - 5 июн. В Московском зоопарке дали старт месячному «Экомарафону», в рамках которого посетители могут сдавать пластиковые бутылки в специальных местах около главного входа в зоопарк, передает корреспондент РИАМО во вторник.

На открытии «Экомарафона» присутствовали руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова, представители Общероссийского народного фронта, компании EcoLift и QBIK.

«Сегодня мы даем старт «Экомарафону». Очень благородное и полезное действо. Если мы будем разумно относиться даже к такому отходу, как пластиковая бутылка, мы получим большую пользу от ее переработки. Сейчас, к сожалению, пластик выбрасывается хаотично», - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что в составе московских отходов 90% - это упаковка, а 20% от количества упаковки - это пластиковые бутылки. Чтобы снизить процент таких отходов, москвичам надо выработать привычку собирать мусор раздельно.

Руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Москве Евгения Осипова сообщила, что ОНФ совместно со столичным департаментом природопользования и охраны окружающей среды разработал программу общественных инспекторов, которые будут следить за экологической обстановкой в столице.

«Мы совместно с департаментом природопользования Москвы и Высшей школой экономики разработали программу общественных инспекторов. Мы обучим экологов, которые станут настоящими инспекторами окружающей среды», - сказала Осипова.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова призвала москвичей и гостей столицы собирать пластиковый мусор и сдавать его в установленные на территории зоопарка арт-объекты.

«Мы призываем всех москвичей и гостей столицы собирать пластик, привозить его и сдавать в установленные у нас арт-объекты. Сейчас это один объект, но вскоре будут установлены еще четыре», - сказала Акулова.

Она добавила, что все пластиковые бутылки будут собраны и доставлены на единственный в Московском регионе завод по переработке пластика.