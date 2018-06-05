РИАМО – 5 июн. Российское правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, который предлагает упразднить военные кафедры в вузах и заменить их на военные учебные центры, сообщает Газета.ru.

«С целью более эффективного совместного использования имеющейся у этих подразделений учебно-материальной базы, учебного вооружения и военной техники законопроектом предлагается заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки – военные учебные центры», – говорится в тексте официального сообщения, опубликованного на сайте кабмина.

Целью законопроекта является повышение эффективности обучения студентов в структурных подразделениях военной подготовки при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.

Законопроект был рассмотрен и одобрен в ходе заседания правительства 30 мая.