РИАМО - 5 июн. Первый этап строительства завода по производству кормов для собак и кошек завершили в Дмитровском районе Подмосковья, построены цех, склады, административный корпус и другие объекты, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа строительства завода по производству кормов для домашних животных, расположенного в деревне Шелепино Дмитровского района», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

На площади более 10 тысяч квадратных метров возведены здание цеха по производству консервированных кормов, складские помещения сырья и готовой продукции, административно-бытовой корпус, инженерные коммуникации, контрольно-пропускной пункт. На прилегающей территории обустроено парковочное пространство, тротуары, места для отдыха.

«Объем инвестиций в проект составил порядка 350 миллионов рублей. Создано 85 новых рабочих мест», – отметил глава ведомства Руслан Тагиев.

Застройщиком объекта выступает ООО «Петкорм». Объект возведен за счет собственных средств застройщика. Завершение работ второго этапа строительства запланировано в четвертом квартале 2019 года.