РИАМО - 5 июн. Госуслуга по согласованию специальных технических условий по пожарной безопасности в Подмосковье доступна в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

«Государственная услуга по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, доступна в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Разработка специальных технических условий осуществляется на стадии проектирования и необходима для выявления специфики противопожарной защиты для некоторых объектов капитального строительства», – сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Он отметил, что ранее правительство региона заключило соглашение с Главным управлением МЧС России по Московской области относительно оптимизации процедуры согласования СТУ, перевода госуслуги в электронный вид.

«Благодаря цифровизации услуги разработчикам или заказчикам специальных технических условий больше не придется ехать в Химки и напрямую обращаться за согласованием в Главное управление МЧС по Московской области, что значительно сокращает время и упрощает процесс подачи заявки», – отметил Гордиенко.

Специальные технические условия по пожарной безопасности (СТУ ПБ) – документ, определяющий особенности и требования к проектированию, строительству, эксплуатации зданий и сооружений. СТУ ПБ проходят обязательное утверждение и согласование в ГУ МЧС России по Московской области.

Разработка СТУ ПБ необходима если объект уникальный (например, здание аэропорта), технически сложный (высотное здание, сооружение необычной формы), не удовлетворяет нормам в области пожарной безопасности, не соответствует требованиям проектной документации, построен с отступлениями от изначального проекта.

Итогом разработки СТУ становятся четкие требования для конкретного объекта, что значительно упрощает процесс проектирования и последующее прохождение государственной экспертизы проектной документации.

Услуга по согласованию СТУ предоставляется для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые являются разработчиками СТУ или организацией-заказчиком. Срок предоставления услуги – 30 календарных дней. Срок рассмотрения и подготовки согласования СТУ может быть продлен до 45 календарных дней с обязательным уведомлением заявителя о продлении сроков и указанием причин продления.

Результатом предоставления государственной услуги является согласование специальных технических условий или отказ в согласовании. Получить результат можно через личный кабинет на РПГУ или в МФЦ.

В случае необходимости и при отсутствии возможности подачи заявки с персонального компьютера в МФЦ заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к РПГУ МО.